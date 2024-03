Allerta Meteo Emilia Romagna, codice arancione per criticità idraulica e idrogeologica

MeteoWeb

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno emesso un‘allerta meteo di colore arancione per criticità idraulica e idrogeologica in Emilia, nelle zone montane e collinari del Bolognese, Parmense, Reggiano e Modenese e sulle pianure piacentina, parmense e modenese. L’avviso è valido per tutta la giornata di domani, domenica 3 marzo.

In particolare, nell’avviso viene evidenziato come domani siano attese “precipitazioni a tratti moderate su tutta la regione” con fenomeni “più intensi e persistenti sul settore centro-occidentale, in particolare lungo il crinale appenninico con quota neve in abbassamento fino a 1200-1300 metri nella seconda parte della giornata. A seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e dei nuovi impulsi previsti saranno possibili diffusi fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali“. Quanto alla pianura centro-occidentale, la criticità è legata “sia alla propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi, sia alla possibilità di nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei tratti montani dei bacini centro-occidentali”.

Attesi venti di burrasca moderata (62-74km/h) e possibili raffiche di intensità superiore sui crinali e venti moderati-forti sulle zone di pianura con possibili raffiche di burrasca moderata sul settore occidentale della regione.

