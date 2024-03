Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali, vento forte, piene e frane, scatta il codice giallo

MeteoWeb

Sulla base delle previsioni Arpae, la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta meteo codice giallo, scattata alle 12 di oggi e valida fino alla mezzanotte del 31 marzo. “Dalle 12 del 29 marzo 2024 allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RE, MO; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN. Nella giornata di oggi venerdì 29 marzo sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (da 60 a 80 Km/h) sulle aree montane dell’appennino con probabili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore,” si legge nel bollettino. “La criticità idraulica sulla pianura modenese per la giornata di oggi 29 marzo è riferita alla propagazione e progressivo esaurimento della piena in atto sul tratto vallivo del fiume Secchia“.

“Dalle 00 del 30 marzo 2024 allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“. Per la giornata di sabato 30 marzo “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili su settore centro-occidentale, dove saranno possibili occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (60-80 Km/h) da sud-ovest con possibili, rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica“.

