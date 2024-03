Allerta Meteo Liguria: allarme arancione per piogge e temporali

MeteoWeb

Arpal conferma l’allerta meteo gialla in Liguria per piogge diffuse sulla zona A (Ponente) a partire dalle 20:00 di oggi, sabato 9 marzo, che dalla mezzanotte diventerà arancione sui bacini medi e grandi sempre della zona A. All’allerta per le piogge diffuse sul Centro-Ponente si aggiunge stanotte l’allerta gialla per temporali su tutte le altre zone, con il finale di criticità gialla per piogge diffuse esteso fino alle 16.00 di domani sui bacini grandi di C.

Ecco la scansione oraria:

Zona A (Ponente): allerta gialla dalle 20:00 di oggi, sabato 9 marzo. Allerta arancione sui bacini medi e grandi a partire dalle 00:00 fino alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo; sui bacini piccoli gialla fino alle 13:00 di domani.

Zona B (Centro): allerta gialla dalle 00:00 fino alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo.

Zona C (Levante): allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 3:00 alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo; sui bacini grandi gialla dalle 6:00 alle 16:00 di domani.

Zona D (Versanti Padani di Ponente): allerta gialla dalle 00:00 alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo.

Zona E (Versanti Padani di Levante): allerta gialla sui bacini piccoli e medi dalle 00:00 alle 13:00 di domani, domenica 10 marzo.

Ulteriori valutazioni nella giornata di domani con le nuove uscite modellistiche

Come anticipato ieri, l’arrivo di una nuova perturbazione porterà dal pomeriggio di oggi, sabato 9 marzo, piogge diffuse a partire da Ponente, anche a carattere di rovescio moderato, con cumulate significative sulle zone A e D. I fenomeni andranno accompagnati da venti localmente forti su B e sulla parte orientale di A, in deciso rinforzo la sera su C ed E e sulla parte orientale di B; mare molto mosso a Ponente, temporaneo calo e nuovo aumento dalla sera. Neve sulle Alpi oltre 1200-1400 metri.

La fase più intensa dei fenomeni è attesa all’alba di domani, domenica 10 marzo, con piogge diffuse moderate o forti e un’alta probabilità di temporali forti su tutte le zone. Nel Ponente sono previste risposte idrologiche significative dei bacini medi e grandi con possibili criticità associate diffuse. Le precipitazioni saranno localmente a carattere temporalesco pertanto in corrispondenza dei fenomeni più intensi sono possibili risposte repentine dei bacini piccoli di tutta la regione. Locali criticità possibili anche nei bacini medi e grandi del Centro Levante. Fenomeni in attenuazione in mattinata da Ponente, lasciando residua instabilità con possibili rovesci o temporali specialmente sul Centro-Levante la sera. Venti forti a Ponente, di burrasca sul Centro-Levante; mareggiate per onda da Sud/Sudest. Neve oltre 1200-1500 metri su A, in locale calo a 700-800 metri su D in mattinata.

Tra domenica e lunedì un nuovo passaggio perturbato interesserà la Liguria, mantenendo condizioni di spiccata instabilità con rovesci sparsi e locali temporali, anche moderati.

Ecco l’all’erta meteo emessa in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni:

Oggi, sabato 9 marzo: Dal pomeriggio l’arrivo di una nuova perturbazione determina piogge diffuse a partire da Ponente anche a carattere di rovescio moderato, cumulate significative su AD. Bassa probabilità di temporali forti su A. Neve sulle Alpi oltre 1200-1400 m. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali su B e parte orientale di A, deciso rinforzo la sera da Sudest su CE e parte orientale di B (raffiche oltre 70-80 km/h su rilievi). Mare molto mosso a Ponente per onda da Sud/Sudest, temporaneo calo e nuovo generale aumento del moto ondoso dalla sera.

Domani, domenica 10 marzo: Piogge diffuse moderate o forti, alta probabilità di temporali forti, cumulate elevate. Neve oltre 1200-1500 m su A, in locale calo a 700-800 m su D in mattinata, solo sulle cime a Levante in calo a 1200- 1400 a fine evento. In mattinata fenomeni in attenuazione da Ponente, in seguito residua instabilità con possibili rovesci/temporali specie su BC la sera e bassa probabilità di fenomeni forti. Venti meridionali forti (50-60 km/su AD), di burrasca (60-70 km/h) su BCE (raffiche oltre 100-120 km/h sui crinali). Mareggiate per onda da Sud/Sudest.

Dopodomani, lunedì 11 marzo: Il transito di un nuovo impulso perturbato mantiene condizioni di spiccata instabilità con rovesci sparsi e locali temporali anche moderati. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso sui rilievi alpini e appenninici oltre 1200-1400 m. Mare molto mosso per onda lunga di libeccio.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

