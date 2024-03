Allerta Meteo Lombardia: forti piogge domani, insistenti già dalla notte

MeteoWeb

Diramata l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su buona parte della Lombardia per tutta la giornata di domani, domenica 10 marzo. Per domani, “si prevedono piogge diffuse da moderate a forti, più marcate sui settori nord-orientali e sulla zona “Laghi e Prealpi varesine” nella parte al confine con il Piemonte. Le precipitazioni saranno insistenti già nella notte a partire dai settori occidentali e in rapida estensione anche ad est e saranno più intense nell’intervallo tra le prime ore del mattino e metà pomeriggio, con una probabilità seppur bassa di qualche isolato rovescio o temporale sulla bassa pianura orientale”, si legge nel bollettino. “Dal tardo pomeriggio le piogge inizieranno ad attenuarsi e ad esaurirsi a partire dalla fascia di bassa pianura e Appennino e in rapida estensione anche a nord, con piogge che a inizio sera saranno deboli residuali e confinate ai settori prealpini e alpini centro orientali”.

“Il vortice depressionario veicolerà aria umida più mite, con una quota dello zero termico variabile tra 1300 e 1600 metri. Il limite più probabile della quota neve sarà attorno a 1000- 1200 metri, sebbene saranno possibili locali abbassamenti in concomitanza alla fase precipitativa più intensa, con accumuli a questa fascia di quota arealmente attorno a 5-15cm sul comparto alpino e prealpino o a valori superiori sulla parte orientale, mentre in Appennino nevicate deboli con accumuli al più di pochi cm”, riporta ancora il bollettino.

“Si attende un rinforzo della ventilazione nella prima parte della giornata, con valori medi areali fino a 40km/h e possibili raffiche fino a circa 60km/h. Dalle prime ore del pomeriggio, la ventilazione sarà in attenuazione in pianura e sui settori alpini, mentre resterà persistente in Appennino fino al tardo pomeriggio”, si legge ancora.

Allerta meteo anche a Milano

A partire da mezzanotte e per tutta la giornata di domani, è allerta meteo gialla anche a Milano per rischio idrogeologico ordinario. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile sarà attivo per coordinare gli eventuali interventi in città.

