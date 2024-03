Allerta Meteo Lombardia: codice arancione per rischio idrogeologico

MeteoWeb

Continua l‘allerta meteo in Lombardia per i giorni di Pasqua: per la giornata di domani, domenica 31 marzo, diramata l’allerta meteo arancione per rischio idro-meteo idrogeologico su parte della nord della regione. Arpa Lombardia segnala che per la giornata di oggi, “un’estesa e persistente circolazione depressionaria nord-atlantica favorisce estesi flussi umidi instabili sudoccidentali, con precipitazioni nel pomeriggio in rapida diffusione da Ovest verso Nord-Est e dalle zone meridionali verso Nord. Si segnala che saranno possibili rovesci e temporali su tutta la regione. In serata le precipitazioni convettive sono previste in attenuazione, specie sulle pianure, ma potranno persistere sulle zone prealpine ed alpine specie su Laghi e Prealpi Varesine e Orobie Bergamasche. Quota neve si attesterà generalmente sopra i 1500 metri. Ventilazione in generale rinforzo da Est in pianura e da Sud sui rilievi, specie sulle cime appenniniche. Raffiche massime attese tra 30 e 70km/h in pianura (con i valori massimi su quelle orientali) e tra 50 e 80km/h sull’Appennino. Ventilazione in attenuazione in serata”.

Tra la mattinata e il tardo pomeriggio di domani, domenica 31 marzo, “è prevista un’intensificazione dei flussi umidi con passaggi di intense bande di precipitazione in transito da Ovest a Est e allungate da Sud-Ovest verso Nord-Est, anche a carattere di rovescio o temporale. Per effetto orografico, le precipitazioni saranno più intense e persistenti sulle zone prealpine ed alpine e sulle zone di Alta Pianura, specie occidentali con cumulate che localmente in 12 ore potrebbero avere picchi di oltre 60mm. Fenomeni in attenuazione nel tardo pomeriggio, un po’ più persistenti per innesco orografico sulla fascia prealpina e alpina. In serata e tarda serata, previste nuove precipitazioni diffuse in estensione da Ovest verso Est generalmente deboli sulle zone di pianura, moderate o localmente forti su zone prealpine e alpine. Quota neve generalmente superiore a 1300-1500 metri. In mattinata durante gli eventi più intensi, la quota neve localmente potrà scendere a quote inferiori ma senza accumuli significativi. Attesa ventilazione moderata o localmente forte, specie nelle ore centrali da Est in pianura e da Sud in quota con raffiche massime sino a 70km/h in Val Chiavenna e su Appennino”, si legge nel bollettino.

A Milano persiste l’allerta meteo gialla per temporali e vento

Persiste l’allerta meteo gialla a Milano con rischio idrogeologico, temporali e vento forte. Secondo l’aggiornamento appena emanato dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia, a partire dalle ore 18 di oggi, si registra anche un’allerta gialla per rischio idraulico. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

