Allerta Meteo Lombardia: domani progressivo peggioramento

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. In dettaglio, per la giornata di oggi, “deboli precipitazioni continue interesseranno l’Ovest della regione, mentre ad Est risulteranno più intermittenti e tendenti ad attenuarsi in serata – si legge nel bollettino – I fenomeni si concentreranno soprattutto sui settori prealpini occidentali e su parte del Nodo Idraulico di Milano con cumulate totali prossime ai 20 mm nella seconda parte del giorno. Su Valchiavenna, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro-Occidentale e Appennino Pavese sono previsti valori areali tra 10 e 15 mm, altrove cumulate inferiori e generalmente sotto i 10 mm. L’evoluzione della fase perturbata odierna vedrà una progressiva attenuazione dei fenomeni dalla sera, solo su Laghi e Prealpi Varesine è possibile la prosecuzione delle precipitazioni anche durante la notte. Sui settori alpini la quota delle nevicate si collocherà intorno a 1500-1600 metri, in possibile abbassamento attorno a 1300- 1400 metri in serata su Alpi e Prealpi Occidentali (Valchiavenna, Prealpi varesine e Prealpi comasche-lecchesi). Gli accumuli al suolo risulteranno più importanti a partire dai 1600-1800 metri. Venti moderati orientali, con rinforzi da Nord-Est sulla bassa pianura orientale“.

Per la giornata di domani “previsto progressivo peggioramento sulla regione, con precipitazioni via via più diffuse partendo dai settori alpini e prealpini occidentali. I fenomeni risulteranno più continui e persistenti sulle Prealpi Varesine, con valori areali attesi fino a 25-35 mm nelle 24 ore. Sulle altre zone precipitazioni a carattere più irregolare e intermittente, in intensificazione su Alpi e Prealpi tra la sera e la notte su domenica 03/03. Sull’alta pianura occidentale (Nodo Idraulico di Milano), sulla fascia prealpina centro-occidentale (Laghi e Prealpi Occidentali e Orobie Bergamasche) e in Valchiavenna i fenomeni potranno risultare più intensi rispetto alle restanti zone, con cumulate fino a 20-25 mm nelle 24 ore. La quota delle nevicate è prevista in lieve abbassamento rispetto al giorno precedente: su Alpi e Prealpi Occidentali (Valchiavenna, Prealpi varesine e Prealpi comasche lecchesi) si collocherà intorno a 1200-1400 metri, altrove sui 1400-1500 metri. Venti in progressivo rinforzo dai quadranti orientali sulla pianura, meridionali in montagna, con raffiche più forti soprattutto dalla sera. In particolare, dalla seconda parte della giornata di domani su Alta Valtellina e Laghi e Prealpi Varesine, a quote superiori ai 1000 metri, le raffiche potranno raggiungere i 50-60 km/h e su Appennino Pavese, a quote superiori ai 500 metri, le raffiche di vento potranno raggiungere localmente anche i 60-70 km/h“.

A causa delle precipitazioni che nell’ultima settimana hanno interessato l’Appennino emiliano, “un’onda di piena sta interessando il fiume Secchia nel tratto lombardo. Secondo gli attuali scenari previsionali i livelli si manterranno ancora su livelli di attenzione. Le ulteriori precipitazioni previste nelle prossime ore non dovrebbero portare ad incrementi significativi dei livelli idrometrici, ma comporteranno un possibile aumento delle tempistiche del colmo di piena“.

Confermata l’allerta gialla su Milano a causa della perturbazione che sta interessando la Lombardia. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

