Allerta Meteo Lombardia: nuovo peggioramento in arrivo

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idraulico. Per la restate parte di oggi “si prevedono residue precipitazioni che interesseranno l’Appennino e il Sud-Est del territorio, risultando nevose fino a 1200-1400 metri su Alpi e Prealpi e 1000-1200 metri in Appennino. In serata è atteso il definitivo esaurimento dei fenomeni. Si prevedono venti deboli o moderati, con residue raffiche più tese ad Est della regione; generale attenuazione in serata,” si legge nel bollettino.

L’ingresso di una perturbazione atlantica più fredda determinerà nella giornata di domani “un nuovo peggioramento nella seconda parte del giorno, con deboli precipitazioni diffuse specie su Alpi, Prealpi, Appennino e pianura occidentale. L’evoluzione dei fenomeni vedrà una lieve intensificazione dalla sera, quando potranno risultare localmente a carattere convettivo (sottoforma di rovesci al più moderati) sulla pianura occidentale (fase convettiva più probabile tra le 16:00 e le 22:00 circa). Arealmente le precipitazioni potranno raggiungere i 20 mm nelle 12 ore. La quota delle nevicate è prevista in progressivo abbassamento partendo dai settori Alpini occidentali. In tarda notte il limite delle nevicate potrà raggiungere quote prossime ai 1000-1200 metri su tutti i settori ad eccezione di quelli orientali, dove resteranno temporaneamente nella fascia 1200-1400 metri. Si prevedono Venti in rinforzo da Est fino al pomeriggio, in serata in rotazione da Nord a partire dalle Alpi e dalle Prealpi occidentali“.

“A causa delle precipitazioni che nell’ultima settimana hanno interessato il bacino del Po, in particolare nella porzione piemontese dello stesso, è previsto, a partire dal pomeriggio di oggi 04/03, l’innalzamento dei livelli idrometrici del fiume Po nel tratto Pavese e nel tratto Lodigiano e il conseguente transito in territorio lombardo di una morbida. Nella mattinata di domani il Centro Funzionale rivaluterà la nuova previsione idraulica per definire gli eventuali scenari di rischio sulle zone interessate,” conclude il bollettino.

