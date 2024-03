Allerta Meteo Lombardia: peggioramento dal pomeriggio

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico, idraulico e per vento forte. Per la seconda parte della giornata di oggi “nuove precipitazioni previste sulla Lombardia, che tenderanno a concentrarsi ad Ovest e a Sud della regione,” si legge nel bollettino. “Dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata (tra le 18:00 e la mezzanotte) generale peggioramento in arrivo da Sud-Ovest verso tutta la pianura (soprattutto occidentale), Appennino e sulle Prealpi centro-occidentali, con precipitazioni deboli o moderate tendenti ad insistere fino al mattino di lunedì. Precipitazioni a tratti moderate con cumulate totali attorno ai 15/20 mm sono attese anche su zone Laghi e Prealpi Varesine e Nodo Idraulico di Milano. Nevicate di debole intensità sulle Alpi e sulle Prealpi a quote comprese tra i 1400 e 1600 metri, con fiocchi misti a pioggia a tratti fino a 1200 metri specie sui settori occidentali. Su Appennino Pavese quota della neve in calo dalla sera con fiocchi fino a 1200 metri circa in nottata. Ventilazione prevalente da Est in deciso rinforzo sulla pianura, con raffiche più forti in serata prima di una generale attenuazione prevista in tarda nottata; venti in prevalenza meridionali in montagna. Su Valchiavenna le raffiche potranno raggiungere valori fino a 70-80 km/h oltre i 1000 metri. Sulla pianura il vento medio potrà raggiungere i 50 km/h con raffiche fino a 60-70 km/h, più probabili nella fascia oraria tra le 18:00 e le 22:00 circa e sui settori centro-meridionali. Generale e progressiva attenuazione in nottata“.

Previsto un progressivo miglioramento nel corso della giornata di domani “ad iniziare dai settori settentrionali della regione. Nelle prime 6 ore precipitazioni diffuse su tutta la pianura e su Appennino (quota neve oltre i 1000-1200 metri), tendenti ad attenuarsi e isolarsi gradualmente sulla pianura orientale al mattino, fino a definitivo esaurimento tra le ore centrali e il primo pomeriggio. Nelle 24 ore le cumulate previste saranno ovunque inferiori ai 15 mm. Venti in rotazione dai quadranti settentrionali e in generale attenuazione; nelle prime ore residue raffiche di vento anche forte da Est. A causa delle precipitazioni che nell’ultima settimana hanno interessato l’Appennino emiliano, un’onda di piena sta interessando da alcuni giorni il fiume Secchia nel tratto lombardo. Secondo gli attuali scenari previsionali le altezze idrometriche si manterranno ancora su livelli di attenzione almeno per la prima parte della giornata di domani. Le ulteriori precipitazioni previste nelle prossime ore non dovrebbero portare ad incrementi significativi dei livelli idrometrici, ma comporteranno un possibile aumento delle tempistiche del colmo di piena“.

È previsto inoltre, a partire dalla serata di domani “l’innalzamento dei livelli idrometrici del fiume Po nel tratto Pavese e nel tratto Lodigiano, e non si esclude il transito in territorio lombardo di una morbida per la giornata di martedì. Nella mattinata di domani il Centro Funzionale rivaluterà la nuova previsione idraulica per definire gli eventuali scenari di rischio sulle zone interessate“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.