Allerta Meteo Lombardia: temporali in arrivo nelle prossime ore, quota neve in calo

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. Dal pomeriggio di oggi “previste prime precipitazioni su Appennino e pianura Sud-occidentale, anche a carattere di rovescio; in concomitanza è attesa una ripresa delle precipitazioni anche sui settori alpini e prealpini occidentali, nevose inizialmente oltre i 1200-1400 metri e in estensione al restante territorio regionale dalla serata“, riporta il bollettino. “Le precipitazioni risulteranno diffuse e localmente moderate su Alpi e Prealpi, sparse e localmente sotto forma di rovesci su Pianura e Appennino. Quota neve in calo attorno ai 1000-1200 metri su Alpi, Prealpi e Appennino. Saranno possibili fenomeni temporaleschi isolati e di debole/moderata intensità tra il pomeriggio e la prima serata, in particolare sui settori di Sud-Ovest. Su Valchiavenna atteso rinforzo della ventilazione, in particolare nelle ore serali per raffiche da Nord in quota oltre i 1000-1200 metri e velocità fino a 60 Km/h“.

Sono attese nuove precipitazioni diffuse anche nella prima metà della giornata di domani “su Alpi, Prealpi e parte della pianura, mentre dal pomeriggio si assisterà ad un generale miglioramento, ma non si esclude la possibile formazione di rovesci sparsi e occasionali deboli temporali sulla pianura centro-orientale. Quota neve su Alpi e Prealpi in discesa attorno ai 1000 metri, temporaneamente fino a 600-800 metri sull’Appennino. Ventilazione in aumento con raffiche fino a 60 km/h oltre gli 800-1000 metri tra la notte ed il mattino su Lario, persistenti per l’intera giornata su Valchiavenna. Questa tipologia di evento, che comprende l’approfondimento di un minimo barico sulla Pianura Padana e una componente convettiva nello sviluppo delle precipitazioni, determina un ampio range di incertezza sulle cumulate attese, in particolare sui settori pianeggianti“.

Infine, “a causa delle precipitazioni che nell’ultima settimana hanno interessato il bacino del Po a partire dalla giornata di ieri 04/03, si sta osservando l’innalzamento dei livelli idrometrici del fiume Po ed il transito anche in territorio lombardo di una piena (morbida)“.

