Allerta Meteo Lombardia: in arrivo vento forte e temporali, rischio idrogeologico

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico, per temporali e vento forte. Attese per la seconda parte della giornata di oggi “precipitazioni da sparse a diffuse sulle zone prealpine e di Alta Pianura, specie sui settori centro-occidentali, anche a carattere convettivo. Possibili, seppur con bassa probabilità di accadimento, isolati temporali con precipitazioni che potranno avere locali picchi di cumulata oltre i 35 mm, specie sulle zone prealpine e alpine per innesco orografico. Nelle restanti zone precipitazioni generalmente deboli o occasionali. Quota neve in generale superiore a 1800 o 2000 metri. Prevista ventilazione moderata o a tratti forte orientale con raffiche massime fino a 40 km/h sulle Pianure Orientali, mentre sulle cime dell’Appenino locali picchi da Sud anche superiori a 60 km/h. Si segnalano inoltre rinforzi da Sud in quota sulle cime dei rilievi alpini e prealpini,” si legge nel bollettino.

Per la mattinata di domani “previste precipitazioni generalmente deboli, a tratti più intense, insistenti prevalentemente sulle zone di Nord-Ovest e di Alta Pianura Nord-occidentale, meno probabili o molto deboli sulle altre zone. Dal pomeriggio precipitazioni in rapida diffusione da Ovest Nord-Est e dalle zone meridionali verso Nord. Si segnala la possibilità di fenomeni temporaleschi su tutte le zone, ed in particolare sui settori di Pianura, sulle Prealpi e sulla Valcamonica, dove i fenomeni potranno essere più persistenti o intensi. In serata si evidenziano sulle zone alpine e prealpine possibili cumulate localmente oltre i 60 mm, in particolar modo sui settori centrali. Quota neve generalmente superiore ai 1500 metri. Nel pomeriggio si attendono estesi rinforzi di vento da Est in pianura e da Sud sull’Appennino, con raffiche massime oltre i 70 km/h, in attenuazione in serata“.

