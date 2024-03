Allerta Meteo Piemonte, forti piogge e tanta neve: allarme arancione per valanghe

MeteoWeb

Per domani, domenica 10 marzo, in Piemonte è stata diramata l’allerta arancione per valanghe sulle Alpi e allerta meteo gialla per rischio idrogeologico ed idraulico altrove. “Peggioramento del tempo a partire dal pomeriggio odierno e fino alla prima parte della giornata di domani con precipitazioni moderate o forti, nevicate diffuse sui settori alpini settentrionali e nordoccidentali e su Alpi Marittime e Liguri. Picchi localmente intensi potranno interessare le zone appenniniche al confine con la Liguria. La quota neve si assesta attorno ai 1000 metri, con valori inferiori sulle zone del basso Cuneese”, si legge nel bollettino di allerta.

