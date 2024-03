Allerta Meteo Piemonte, domani piogge forti e tanta neve

MeteoWeb

Torna il maltempo in Piemonte e scatta una nuova allerta meteo. Arpa Piemonte comunica che una depressione con minimo sulle isole britanniche interesserà il Piemonte nel pomeriggio odierno con precipitazioni nevose oltre 1300-1400 metri. Domani si formerà un minimo secondario tra la Costa Azzurra e la Corsica che convoglierà un intenso flusso di aria umida da sud-est con precipitazioni diffuse, forti o molto forti sul settore nordoccidentale con quota neve in calo fino a 900-1000 metri in serata sul Cuneese. Miglioramento dal pomeriggio di lunedì 4 marzo.

Alla luce di queste previsioni, è stata dunque diramata l’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica in quasi tutto il Piemonte.

Allerta valanghe

Arpa Piemonte spiega che “l’ultima settimana è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche perturbate. Dopo un prolungato periodo asciutto, l’intero arco alpino piemontese è stato interessato da nuove nevicate. I nuovi apporti di neve sono stati ingenti soprattutto sul cuneese, dove è stato abbondantemente superato il metro, e in generale sino alle Alpi Pennine. Le Alpi Lepontine sono state interessate solo in modo più marginale. Se da un lato le nevicate hanno portato un prezioso contributo per le risorse idriche, il manto nevoso è diventato progressivamente più instabile e l’attività valanghiva è stata molto intensa. Negli ultimi giorni quota neve e temperature in rialzo hanno umidificato il manto nevoso fino ad oltre 2000 metri”.

“Per il fine settimana sono previste nuove ed intense nevicate con un conseguente incremento del pericolo valanghe. Nella giornata di sabato il grado di pericolo raggiungerà 4-Forte su Alpi Pennine e Alpi Lepontine e si manterrà ancora 3-Marcato sugli altri settori, dove molto probabilmente l’aumento si verificherà la giornata successiva. Si consiglia di limitare le escursioni in ambiente innevato e di essere particolarmente prudenti”, conclude Arpa Piemonte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.