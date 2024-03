Allerta Meteo Piemonte, codice arancione per valanghe e giallo per rischio idrogeologico

MeteoWeb

Arpa Piemonte ha emesso allerta arancione per rischio valanghivo sul nord della regione, gialla sui restanti settori alpini; allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sull’arco alpino e sulle pianure da domani. Oggi intensificazione delle precipitazioni soprattutto sul nord della regione, e possibili rovesci a carattere temporalesco sulle pianure settentrionali al confine con la Lombardia. Domani, seconda fase di precipitazioni concentrate sul nord e sui settori alpini meridionali, concomitante con un intensificazione del vento su tutti i settori meridionali e alpini. Lunedì residue precipitazioni, prevalentemente sul nord, in attenuazione e esaurimento nel corso della mattina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.