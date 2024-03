Allerta Meteo Piemonte: temporali in arrivo, più forti sulla parte orientale stasera

MeteoWeb

“Allerta gialla per valanghe da Alpi Pennine ad Alpi Cozie; allerta gialla per rischio idrogeologico sui settori orientali della regione“: a diramare la nuova allerta meteo per il Piemonte è Arpa regionale, che nel bollettino riporta: “Nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali, più intensi sulla parte orientale della regione in serata. Le precipitazioni perdureranno fino al primo mattino di domani sulla parte orientale, per poi esaurirsi rapidamente nel corso della mattinata, con una successiva attenuazione dei venti sui rilievi“.

“Dal pomeriggio di oggi un minimo depressionario si muoverà dalla Francia verso l’Italia centrosettentrionale, determinando un aumento dell’instabilità sulla nostra regione“, rimarca Arpa Piemonte nel bollettino di vigilanza. “Sono previsti rovesci e temporali che, dalla fascia pedemontana si sposteranno verso est, dove proseguiranno a carattere sparso fino alla prima parte della giornata di domani. Sono attesi valori anche forti, in particolare in serata sui settori orientali. L’allontanamento del minimo verso sudest e la rimonta di un campo di alta pressione determinerà un generale miglioramento del tempo dalla seconda parte della giornata di domani. Bel tempo atteso nella giornata di giovedì. Venerdì pomeriggio l’arrivo di una nuova perturbazione porterà un peggioramento del tempo“.

“Nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali, più intensi sulla parte orientale della regione in serata“, si legge nel consueto bollettino con le previsioni meteo di Arpa Piemonte. “In corrispondenza dei fenomeni più intensi si potranno avere raffiche di vento, mentre in montagna e nelle vallate avremo un generale rinforzo della ventilazione. Le precipitazioni perdureranno fino al primo mattino di domani sulla parte orientale, per poi esaurirsi rapidamente nel corso della mattinata, con una successiva attenuazione dei venti sui rilievi“.

