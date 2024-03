Dopo l’ondata di caldo è allerta meteo per le piogge in Brasile

MeteoWeb

Mentre il Brasile fa ancora i conti con il colpo di coda dell’ondata di calore che attraversa in particolare le regioni centro-meridionali del Paese, l’istituto di meteorologia lancia già la prossima allerta meteo, stavolta relativa alle piogge intense che si abbatteranno su almeno 22 dei 27 stati a partire da domani, mercoledì 20 marzo. L’allerta interessa le regioni dell’estremo nord e la regione amazzonica, dove si prevedono fino a 100 millimetri di pioggia in 24 ore, e le regioni meridionali dove si potrebbero raggiungere i 50 millimetri in 24 ore, con venti fino a 60km/h. Nel sud-est sono previsti invece fino a 80 millimetri di pioggia, soprattutto nello stato di Minas Gerais.

A causa del maltempo a Rio de Janeiro, dove si prevedono temperature fino a 5°C superiori alla media del periodo fino a giovedì 21 marzo, da venerdì il termometro dovrebbe crollare di 15°C per effetto della perturbazione che porterà intense tempeste. Stessa riduzione è prevista a San Paolo.

