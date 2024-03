Allerta Meteo, sarà un sabato sera di maltempo estremo: allarme al confine Italia-Slovenia

MeteoWeb

Splende il sole in queste ore su gran parte d’Italia e nulla lascia presagire il brusco peggioramento del tempo che in serata colpirà in modo particolarmente violento il nostro Paese. Anzi: fa persino caldo tanto che sembra già di essere in Primavera inoltrata. La temperatura ha già raggiunto +23°C a Ferrara, Ancona e Pescara, +21°C a Bologna, Modena e Rimini, in un contesto mite e soleggiato. Ma anche effimero, perchè durerà davvero soltanto poche ore.

Un fronte freddo proveniente dall’Europa Centrale, infatti, sta per raggiungere l’arco alpino da dove sfonderà sull’Italia settentrionale nel pomeriggio-sera di oggi. I primi problemi provocati dal maltempo saranno in Piemonte, dove nel pomeriggio avremo raffiche di vento impetuoso con valori fino a 130km/h nelle Prealpi. Nel corso del pomeriggio il forte vento di estenderà anche alla Lombardia. Le temperature aumenteranno ulteriormente per l’effetto favonio: nel pomeriggio di oggi avremo addirittura picchi di +25°C in pianura Padana.

Arriveranno, però, anche i temporali. Che faranno rapidamente crollare le temperature. Il fronte temporalesco colpirà nel pomeriggio l’alta Lombardia e l’Alto Adige, per poi estendersi nel tardo pomeriggio anche in Trentino e Veneto, sulle Dolomiti. In serata, infine, arriverà in Friuli Venezia Giulia. I temporali colpiranno prevalentemente le zone di montagna, e saranno molto violenti con nubifragi, grandinate e possibili gravi conseguenze in termini di dissesto idrogeologico (frane, inondazioni, smottamenti). I fenomeni più estremi colpiranno il confine tra Italia e Slovenia nella notte, con piogge torrenziali (oltre 130–140mm di pioggia in poche ore).

Domani, domenica 24 marzo, la sfuriata si estenderà anche al Centro/Sud con molte nubi, qualche pioggia tra Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Calabria e forti venti occidentali. Le temperature diminuiranno sensibilmente un po’ ovunque, tranne che in Sicilia e nella Calabria jonica dove il clima rimarrà primaverile.

