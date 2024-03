Allerta Meteo Sardegna: rischio idraulico e idrogeologico nel Logudoro

MeteoWeb

Continua il maltempo in Sardegna. A partire dalle ore 14:00 e fino alle 23:59 di oggi, domenica 10 marzo, è in vigore un’allerta meteo gialla con criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico sull’area di allerta Logudoro. La Protezione Civile consiglia di restare nelle proprie abitazioni e di salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza. È fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.