Allerta Meteo, spifferi freddi dai Balcani innescano forte maltempo nel weekend

Splende il sole e fa caldo oggi su gran parte d’Italia: la colonnina di mercurio ha già raggiunto +23°C a Jesi, +22°C a Chieti, +21°C a Cosenza, +20°C a Pescara, Ancona, Latina, Frosinone, Siracusa e Sassari, e nel pomeriggio avremo picchi di +24/+25°C molto diffusi sul territorio, da Nord a Sud. Questa situazione meteorologica così mite, però, non durerà a lungo.

Già domani, infatti, venerdì 22 marzo, l’ingresso di spifferi d’aria fresca dai Balcani determineranno forti piogge e temporali in modo particolare sulle Regioni Adriatiche e al Sud. I primi temporali colpiranno le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nella notte tra giovedì e venerdì. Nella mattinata di domani, venerdì 22 marzo, i temporali persisteranno in Abruzzo estendendosi a Molise e Puglia settentrionale (in modo particolare Gargano), mentre il fronte freddo si estenderà anche al basso Tirreno, tra Lazio, Campania e Sicilia. Proprio dal basso Tirreno il maltempo si estenderà a Calabria e Sicilia nel corso della mattinata: qui avremo forti piogge e temporali in modo particolare su Trapani, Palermo e Messina. Forti piogge persisteranno tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Il maltempo interesserà anche le zone interne di Lazio (al mattino) e Campania (nel pomeriggio). In serata ancora maltempo diffuso tra Campania, Basilicata e Calabria, con piogge sparse su un po’ tutto il territorio.

Allerta Meteo, nuova sfuriata fredda nel weekend

Nel weekend le condizioni meteo saranno ancora variabili. Sabato le temperature aumenteranno nuovamente per qualche ora con ampie schiarite, ma nel pomeriggio un nuovo fronte freddo proveniente dall’Europa centro-orientale giungerà sulle Alpi con un enorme carico di forti temporali. Questi temporali colpiranno il Nord Italia proprio nella serata di sabato, molto forti su Lombardia e Trentino Alto Adige già nel pomeriggio, in estensione al Nord/Est in serata dove i fenomeni più estremi colpiranno Veneto e Friuli Venezia Giulia. Attese forti grandinate. Domenica temperature in picchiata e venti sostenuti in tutt’Italia, soprattutto nelle Regioni Adriatiche, anche se il cielo sarà parzialmente nuvoloso senza precipitazioni significative.

