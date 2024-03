Allerta Meteo, la tempesta Monica è sempre più vicina: si intensifica lo scirocco, allarme per la notte

MeteoWeb

La tempesta Monica è sempre più vicina all’Italia e nella notte scaricherà tutta la sua potenza sulla nostra penisola, portando piogge torrenziali, tanta neve sulle Alpi e innescando forti venti su tutto il Paese. Sta già iniziando a piovere in Liguria e Piemonte e il vento di scirocco è già molto forte in Sicilia e Calabria. Sul fronte pioggia, al momento si registrano 19mm a Garessio, 14mm al Colle d’Oggia, Pamparato, 13mm a Calizzano, 11mm a Chiusa Pesio, Palanfrè, Frabosa Soprana, tutte località in provincia di Cuneo, Imperia e Savona.

Lo scirocco va intensificandosi, facendo registrare già raffiche fino a 50-60km/h sulla costa tirrenica della Sicilia, come 66km/h a San Saba, 58km/h a Falcone, 56km/h a Termini Imerese, 53km/h a Villabate.

È allarme maltempo per la notte e per la giornata di domani, domenica 10 marzo. La tempesta Monica è un ciclone di origine atlantica che alimenterà maltempo molto forte in tutto il Paese, da Nord a Sud, seppur con caratteristiche differenti. Al Centro-Sud, il problema sarà rappresentato dal forte scirocco, mentre il Nord sarà investito da piogge torrenziali e tanta neve in montagna, con accumuli eccezionali in Piemonte e Lombardia. La Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione in 3 regioni e anche l’Aeronautica Militare ha emesso il suo avviso per fenomeni intensi.

