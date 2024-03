Allerta Meteo Toscana: previsti vento e mareggiate

MeteoWeb

Il Centro funzionale meteo della Protezione Civile regionale della Toscana ha aggiornato il quadro delle situazioni di criticità indicando un’allerta meteo gialla per rischio vento dalle 15 alle 23.59 di domani, lunedì 1 aprile, e per rischio mareggiate dalle 18 alle 23.59 sempre di domani. Interessate tutte le province, tranne quella di Arezzo.

La Protezione Civile della Città metropolitana di Firenze specifica che per quanto riguarda la zona di allerta comprendente il capoluogo toscano, il codice giallo per il vento riguarda le aree Arno-Firenze, Valdarno Inferiore, Valdelsa-Valdera, Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Romagna-Toscana: previsto il transito di un sistema perturbato con piogge e, dal pomeriggio, venti fra Libeccio e Ponente con raffiche anche forti.

