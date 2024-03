Allerta Meteo Toscana: domani piogge diffuse in tutta la regione

MeteoWeb

È in arrivo una perturbazione che domani, domenica 10 marzo, interesserà anche la Toscana con piogge diffuse in tutta la regione. Le precipitazioni inizieranno nella notte e sono previste in estensione dalla costa a tutte le altre zone, con attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio, sempre a partire dal litorale. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle ore 6 fino alla mezzanotte di domani, domenica, esteso a tutta la Toscana.

Possibili temporali isolati. Previsti forti venti di Scirocco sulla costa centro-meridionale e sull’Arcipelago, e mare molto mosso.

