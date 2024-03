Allerta Meteo Toscana: codice giallo esteso a domani

MeteoWeb

La Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana prolunga a tutta la giornata di domani, lunedì 11 marzo, l’allerta meteo gialla in corso su tutta la regione nella giornata odierna. L’allerta riguarda il rischio di carattere idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Secondo l’ultimo bollettino, nelle prossime ore le piogge più intense si sposteranno sulle zone interne e centro-meridionali della Toscana, mentre sulle zone di nord-ovest è prevista una attenuazione dei fenomeni. Rimane la possibilità di isolati temporali con colpi di vento.

Per domani, il tempo resterà instabile con rovesci o brevi temporali sparsi, localmente anche forti, più probabili nella notte e in mattinata sulla costa centro-meridionale ed Arcipelago e nel pomeriggio sulle zone interne.

