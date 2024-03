Allerta Meteo Toscana: domani vento e mareggiate

MeteoWeb

Un fronte freddo in transito fra oggi e domani, domenica 24 marzo, provocherà una intensificazione dei venti di Libeccio e Ponente in Toscana, in particolare nella serata di oggi per cui si conferma l’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile regionale fino alla mezzanotte di sabato 23 marzo per i versanti della Romagna Toscana, alto Mugello.

Domani, si segnalano forti venti tra Ponente e Libeccio e un progressivo aumento del moto ondoso sulla costa centro-meridionale e in Arcipelago. Dalla sera di sabato, il mare sarà molto mosso a nord dell’Elba, localmente agitato specie al largo tra Gorgona e Capraia. Domenica, il mare sarà generalmente molto mosso, localmente agitato su costa livornese e Arcipelago settentrionale (Capraia e Gorgona). Per questo, la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso, per queste zone, un’allerta meteo gialla per vento e mareggiate da mezzanotte di oggi fino alle 18 di domenica 24 marzo.

In una nota, il Comune di Livorno informa che sono attesi venti di Ponente e Libeccio con raffiche fino a 70-90km/h nella giornata di domenica e mari molto mossi localmente agitati. “L’Amministrazione comunale – si spiega – raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione Civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare”.

