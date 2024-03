Allerta Meteo Toscana: codice giallo fino a domani per il Sud

MeteoWeb

Ancora maltempo su gran parte della Toscana a causa della perturbazione in transito tra oggi, venerdì 1° marzo, e domani, sabato 2 marzo. Per la giornata di oggi si conferma l’allerta meteo codice giallo per le zone appenniniche e il Sud della regione per piogge sparse e locali temporali. Dalla mezzanotte e fino alla mattinata di sabato i fenomeni si concentreranno nel Sud della regione e sulle isole, con piogge, temporali sparsi e occasionali colpi di vento e grandinate. Per tale motivo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalla mezzanotte di venerdì 1° marzo fino alle 7 di sabato 2, per le zone costiere e interne del Sud della Toscana, isole comprese.

