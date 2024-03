Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per rischio idrogeologico

MeteoWeb

Emessa allerta meteo codice giallo sala operativa “per rischio idrogeologico su tutta la Toscana dalle ore 8 di domani mercoledì 27 marzo fino alla mezzanotte“: è quanto ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Previste precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale, cumulati massimi fino a 80 mm“. Oggi, martedì, possibili brevi temporali sulle zone meridionali ed orientali (più probabili su grossetano e Arcipelago meridionale). Domani, mercoledì, possibilità di locali temporali di breve durata e venti di Libeccio con raffiche fino a 70-80 km/h in appennino e Arcipelago. Mari molto mossi, fino ad agitati in serata sulla Gorgona e sul litorale più settentrionale.

