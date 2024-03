Allerta Meteo Toscana: prolungato codice giallo per rischio idrogeologico e vento forte

MeteoWeb

Prolungata per alcune aree della Toscana l’allerta meteo codice giallo diramata ieri dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. L’allerta (per rischio idrogeologico, idraulico del reticolo minore, forte vento e mareggiate) è stata prorogata alla mattina di domani per tutta la costa, la Garfagnana, la Lucchesia, l’entroterra livornese, le valli dell’Ombrone e del Fiora. Nelle prossime ore sono attese piogge, che partiranno dalla costa per poi estendersi al resto della regione. Dal tardo pomeriggio possibili isolati temporali sulle zone costiere e sull’arcipelago. Possibili occasionali grandinate e forti colpi di vento. Attese precipitazioni più intense su Lunigiana, Garfagnana, area lucchese e Versilia.

Confermate anche le previsioni di vento forte, con raffiche di Scirocco fino a 70-90 km/h sull’Arcipelago e sulla costa meridionale; invece raffiche di 60-80 km/h sui crinali appenninici, i rilievi e le zone sottovento. Domani fino alla tarda nottata, raffiche fino a localmente 70 km/h sull’arcipelago. Previsto mare molto mosso dal pomeriggio di oggi fino a tutta la mattina di domani, temporaneamente agitato nell’arcipelago.

