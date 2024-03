Allerta Meteo Trentino: forti piogge, tanta neve e vento fino a Pasquetta

MeteoWeb

La Protezione Civile del Trentino ha diramato un avviso di allerta meteo gialla (ordinaria) valido dalle 20 di oggi alle 24 di lunedì 1 aprile su tutto il territorio provinciale. Sono previste precipitazioni che nella tarda serata di oggi potrebbero essere più intense e diffuse, così come nelle ore centrali di domani e soprattutto dalla serata di domani alle ore centrali di lunedì. Entro la sera di lunedì 1 aprile sono attesi in media 70-100 millimetri di pioggia, che potrebbero arrivare a 140mm soprattutto nei settori occidentali e nelle zone di stau.

È prevista neve oltre i 1700-2000 metri. Oltre i 2000 metri potrebbero cadere più di 50-80 centimetri di neve. Sono attesi anche venti molto forti da sud sud-ovest nelle prime ore di lunedì, con raffiche che in alta quota potranno raggiungere i 120km/h.

La popolazione è invitata a comunicare al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza. La Protezione Civile chiede di porre la massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con mezzi e veicoli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.