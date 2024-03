Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per criticità idraulica e idrogeologica

MeteoWeb

Il maltempo che sta interessando il Veneto ha indotto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione a emettere una nuova allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica e idrogeologica su alcuni bacini idrografici del territorio. L’avviso ha valore fino alle ore 14.00 di domani, lunedì 11 marzo. L’allerta gialla per criticità idraulica è dichiarata nei bacini Altro Brenta-Bacchiglione-Alpone; Basso Brenta-Bacchiglione; Livenza-Lemene-Tagliamento. L’allerta gialla per criticità idrogeologica è dichiarata sui bacini Piave Pedemontano; Altro Brenta-Bacchiglione-Alpone; Basso Brenta-Bacchiglione.

