Allerta Meteo Vicenza: inizia fase di monitoraggio

MeteoWeb

Vista la previsione di una nuova intensa perturbazione, la Protezione Civile del Comune di Vicenza inizia una fase di monitoraggio. L’allerta meteo di Arpav, infatti, indica per domani 10 marzo precipitazioni estese, anche intense e abbondanti sulle zone montane e pedemontane del Veneto, con rapida intensificazione nel corso della mattinata e diradamento dei fenomeni in serata. Il bollettino di criticità emesso dal Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, inoltre, colloca il territorio comunale di Vicenza nello stato di allertamento ”arancione” (stato di preallarme) sul piano idrogeologico, e ”giallo” (stato di attenzione) sul piano idraulico.

Nel corso della giornata di domani, considerate le condizioni pregresse dei terreni, l’evento potrebbe causare qualche problema alla rete idraulica secondaria (fossi, fossati e rogge) che sarà pertanto oggetto di attento monitoraggio a cura del gruppo volontari di Protezione Civile, già preallertato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.