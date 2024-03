Allerta valanghe Valle d’Aosta: rimane pericolo tra moderato e marcato

MeteoWeb

In Valle d’Aosta il pericolo valanghe è stabile e si attesta tra ‘moderato‘ (indice 3 su una scala di 5 punti) e ‘marcato‘ (indice 4). E’ quanto si legge sul bollettino emesso dall’Aineva. Nella zona sudorientale della regione, “con neve fresca e vento da moderato a forte proveniente dai quadranti settentrionali soprattutto nelle zone in prossimità delle creste si sono formati accumuli di neve ventata: essi possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali soprattutto sui pendii molto ripidi ombreggiati al di sopra dei 2500 metri circa”. Inoltre, “con l’irradiazione solare, durante il pomeriggio sono possibili valanghe umide, anche di medie dimensioni, principalmente sui pendii soleggiati molto ripidi”.

Nella parte nordoccidentale della regione “lungo il confine con la Svizzera e lungo il confine con la Francia, oggi il vento è stato da moderato a forte” e “si sono formati accumuli di neve ventata, situati soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, che possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali al di sopra dei 2300 metri circa”. Infine, “durante il pomeriggio sono possibili valanghe umide, ma per lo più solo di piccole dimensioni, principalmente sui pendii soleggiati molto ripidi, attenzione soprattutto alle basi di pareti rocciose”.

