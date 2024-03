Alluvione Toscana, dal governo 66 milioni di euro nel nuovo decreto PNRR

MeteoWeb

Arrivano gli aiuti a favore dei territori della Toscana colpiti dall’alluvione di inizio novembre 2023, aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. In un emendamento al decreto legge PNRR, il governo propone di stanziare 66 milioni di euro per il 2024. Gli aiuti saranno destinati, tra le altre cose, agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale, e all’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento.

L’emendamento era stato preannunciato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo di Coesione con il Presidente della Regione Giani il 13 marzo scorso. “Era una promessa che avevamo fatto ai cittadini toscani, che avevamo preannunciato in occasione della firma dell’Accordo di Coesione e che vogliamo mantenere”, ha dichiarato Meloni.

Le nuove risorse, spiega la Presidenza del Consiglio, si aggiungono a quelle già stanziate dal Governo per l’emergenza Toscana, pari complessivamente a 189,7 milioni di euro: 100 milioni di euro di fondo perduto Simest per l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici nei territori colpiti; 6 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese agricole; 50 milioni di euro per il recupero della capacità produttiva; 25 milioni di euro per l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per altri interventi di protezione civile; 3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara; 5 milioni di euro per gli interventi su Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze, fra novembre e dicembre dello scorso anno.

Con questo emendamento, il Governo porta le risorse a sostegno dei territori toscani a 255,7 milioni di euro. “Continueremo a lavorare per dare risposte sempre più efficaci e concrete ai cittadini e alle imprese che hanno subito gravi danni durante l’alluvione“, ha concluso il Presidente Meloni.

