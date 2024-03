Alluvione Toscana, Meloni: “presto 133 milioni a imprese e famiglie”

MeteoWeb

Durante la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Toscana, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tornata sul tema dell’alluvione che ha colpito la regione lo scorso autunno. “Stiamo portando avanti un lavoro con il Presidente Giani per la Toscana in seguito agli eventi catastrofici che si sono verificati in Toscana dallo scorso 29 ottobre che hanno chiaramente stravolto la vita di molti toscani. Come ha ricordato il Presidente Giani, ci siamo sentiti immediatamente, il governo ha tempestivamente messo a disposizione, e sono già nella disponibilità del Commissario, i 33 milioni iniziali per fare fronte all’emergenza”, ha affermato Meloni.

In tutto, ha aggiunto il Premier, “complessivamente oggi ci sono a disposizione circa 189 milioni di euro tra interventi di soccorso alla popolazione, ripristino di infrastrutture e servizi, gestione rifiuti e macerie, garanzia della continuità amministrativa, interventi a favore dell’agricoltura, dell’industria delle aziende esportatrici”.

“Quello che aggiungo oggi è che siamo finalmente riusciti a definire la copertura dei 66 milioni di euro che sono necessari al sostegno delle famiglie e delle imprese colpite per fronteggiare i bisogni prioritari – ha aggiunto Meloni -. Questo consente la settimana prossima di presentare un emendamento al decreto PNRR che è in conversione alla Camera, e quindi di avere le risorse immediatamente disponibili”. “Nel contempo, come il Presidente Giani sa, abbiamo attivato l’interlocuzione con la Commissione europea per finanziare ulteriori interventi con il fondo di solidarietà europeo. La quantificazione in percentuale rispetto al danno dovrebbe portare un contributo di circa 67 milioni di euro”, ha proseguito Meloni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.