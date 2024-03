Alpinista precipita per cento metri in un canale: ricoverato

MeteoWeb

Un alpinista è precipitato per un centinaio di metri lungo il canale Bendotti a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. È successo questa mattina intorno alle 8.30. L’uomo, 48 anni, è stato soccorso da una squadra del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico -, personale della VI delegazione orobica del Soccorso Alpino e dall’elisoccorso di Bergamo ed è stato portato in ospedale. Accompagnata a valle illesa la persona che era con lui.

