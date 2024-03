Alpinisti bloccati sul picco più alto della Colombia, salvati dagli indios

MeteoWeb

Una spedizione, composta anche da membri indigeni dell’etnia Arhuaco, ha portato in salvo due alpinisti intrappolati per diversi giorni sul picco Cristoforo Colombo, la vetta più alta della Colombia. Santiago Aparicio e Julio Bermúdez erano partiti la mattina del 13 marzo per scalare la montagna di 5.775 metri, situata nella Sierra Nevada de Santa Marta, con l’intento di effettuare un insolito volo in parapendio tra le nevi. Tuttavia, il giorno successivo un incidente ha causato gravi ferite a Bermúdez, costringendo i 2 compagni ad attendere aiuto tra rocce e ghiacciai. I soccorsi sono stati rinviati di 6 giorni a causa di complicazioni nell’accesso alla zona, caratterizzata da condizioni topografiche atipiche e forti venti. Alla fine, gli alpinisti sono stati raggiunti grazie ad uno spettacolare salvataggio, dopo una giornata intera di cammino attraverso un terreno inospitale, che ha coinvolto indigeni, soccorritori ed elicotteri.

