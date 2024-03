MeteoWeb

Drago dei Vigili del Fuoco in azione a 2.300 metri di quota per operazioni di soccorso sul Monte Mondolè, nel territorio di Artesina, in provincia di Cuneo. Con una manovra di discesa e risalita al verricello, i Vigili del Fuoco, con l’equipaggio dell’elicottero Drago 63, hanno recuperato tre alpinisti bloccati su un canalone ghiacciato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.