Amerigo Vespucci: l’8 marzo spiega le vele la moneta che ne celebra il tour mondiale

Se le Frecce Tricolori sono l’orgoglio italiano nel cielo, Nave Amerigo Vespucci, maestoso veliero, varato il 22 febbraio 1931 presso i cantieri di Castellammare di Stabia, è l’ambasciatrice del nostro Paese sui mari. Frutto dell’ingegno dell’ingegnere Francesco Rotundi, ufficiale del Genio Navale, l’Amerigo Vespucci continua a incantare con la sua elegante silhouette, con i suoi 101 metri di lunghezza dal bompresso e i 3 alberi maestri che si stagliano contro il cielo.

Il suo giro del mondo iniziato a Genova il 1° luglio 2023 e in programma di concludersi nel 2025 dopo aver toccato 31 porti in 28 paesi su 5 continenti, è ben più di una semplice crociera formativa. Per celebrare questo straordinario viaggio, presto verrà coniata una medaglia ufficiale, ma prima di questa, l’8 marzo 2024, il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano emetterà una moneta da 5 euro in argento.

Realizzata con finitura proof e con elementi colorati sul retro, la moneta da 5 euro, firmata dall’artista di zecca Emanuele Ferretti, presenta sul diritto lo stemma araldico della Marina Militare, con uno scudo sannitico e i simboli delle quattro Repubbliche Marinare italiane: Venezia, Genova, Pisa e Amalfi, il tutto sormontato dalla corona navale, con la scritta REPUBBLICA ITALIANA nel cerchio.

Le monete da 5 euro in argento proof per il tour mondiale dell’Amerigo Vespucci sono state coniate in soli 4500 esemplari e sono disponibili al prezzo di 70 euro sullo shop online del Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano.

