È arrivata la primavera, tornano le allergie: ecco perché l’antistaminico provoca sonnolenza

MeteoWeb

Con l’arrivo della primavera, molti si preparano ad affrontare anche le allergie stagionali, ed anche la sonnolenza che deriva dall’assunzione di antistaminici. L’aumento dei livelli di polline nell’aria può scatenare una serie di sintomi spiacevoli, tra cui starnuti, prurito agli occhi, congestione nasale e tosse. Per coloro che cercano sollievo, gli antistaminici rappresentano spesso una soluzione efficace. Tuttavia, c’è un aspetto di questi farmaci che spesso suscita domande e preoccupazioni: la sonnolenza.

Cos’è un antistaminico e come funziona?

Gli antistaminici sono farmaci progettati per contrastare gli effetti delle sostanze chimiche chiamate istamine, che il corpo rilascia come parte della sua risposta allergica. Le istamine sono responsabili di molteplici sintomi allergici, inclusi gonfiore, prurito e produzione di muco. Gli antistaminici agiscono bloccando i recettori dell’istamina, impedendo loro di esercitare il loro effetto. Questo aiuta a ridurre o prevenire i sintomi allergici.

Perché gli antistaminici provocano sonnolenza?

La sonnolenza è un effetto collaterale comune associato a molti tipi di antistaminico di prima generazione. Questi antistaminici, come la difenidramina e la clorfenamina, possono attraversare la barriera emato-encefalica più facilmente rispetto agli antistaminici di seconda generazione, come la loratadina e la cetirizina. Una volta che raggiungono il sistema nervoso centrale, interferiscono con i recettori dell’istamina nel cervello, influenzando i processi neurologici che regolano la vigilanza e il sonno.

Il meccanismo d’azione sul sistema nervoso centrale

Gli antistaminici di prima generazione, grazie alla loro capacità di attraversare la barriera emato-encefalica, agiscono non solo sui recettori periferici dell’istamina, ma anche su quelli centrali. Ciò significa che non solo contrastano i sintomi allergici, ma possono anche influenzare direttamente il sistema nervoso centrale, il che porta a effetti sedativi e ipnotici.

Effetti sulle prestazioni cognitive e sulla guida

L’effetto sedativo degli antistaminici di prima generazione può influenzare le prestazioni cognitive e motorie degli individui che li assumono. Studi hanno dimostrato che l’uso di antistaminici sedativi può compromettere la vigilanza, la memoria, l’attenzione e il tempo di reazione. Ciò solleva preoccupazioni particolari per coloro che operano macchinari pesanti o guidano veicoli, poiché l’assunzione di antistaminici potrebbe compromettere la sicurezza stradale.

Antistaminici, quanto dura la sonnolenza?

La durata della sonnolenza causata dall’antistaminico varia da persona a persona e dipende anche dalla sensibilità individuale al farmaco. In generale, gli effetti sedativi degli antistaminici di prima generazione possono durare da alcune ore fino a tutto il giorno, influenzando la vigilanza e le prestazioni cognitive. Tuttavia, con gli antistaminici di seconda generazione, che hanno una minore affinità per i recettori cerebrali dell’istamina, la sonnolenza tende ad essere meno prolungata e può svanire più rapidamente.

È consigliabile pianificare l’assunzione di antistaminici in modo da minimizzare gli effetti sedativi, preferibilmente prima di coricarsi.

Gli antistaminici di ultima generazione che non danno sonnolenza

Gli antistaminici di nuova generazione, come la loratadina e la cetirizina, sono progettate per avere una maggiore selettività per i recettori dell’istamina periferici, riducendo così il loro ingresso nel sistema nervoso centrale e riducendo il rischio di sonnolenza. Questi farmaci sono preferiti per coloro che cercano un sollievo dagli allergeni senza gli effetti sedativi associati agli antistaminici di prima generazione.

Consigli per ridurre la sonnolenza da antistaminici

Per coloro che devono assumere antistaminici sedativi ma desiderano ridurre al minimo gli effetti collaterali sulla vigilanza, è consigliabile:

Assumere il farmaco prima di andare a letto, per ridurre l’impatto della sonnolenza durante le ore diurne;

Evitare l’assunzione di alcolici o altri farmaci che potrebbero potenziare gli effetti sedativi dell’antistaminico;

Monitorare attentamente la propria risposta individuale al farmaco e adattare l’assunzione di conseguenza, sotto la supervisione di un medico;

Esplorare le opzioni di trattamento alternative, come gli antistaminici di seconda generazione, se la sonnolenza risulta eccessiva o compromette la qualità della vita.

L’antistaminico rappresenta un’opzione efficace per il trattamento delle allergie stagionali, ma è importante essere consapevoli degli effetti collaterali associati, in particolare la sonnolenza. Comprendere il meccanismo d’azione di questi farmaci e le differenze tra le generazioni di antistaminici può aiutare le persone a prendere decisioni informate sul loro utilizzo e a gestire eventuali effetti collaterali in modo efficace. Consultare sempre un medico o un farmacista prima di iniziare un nuovo trattamento per le allergie per ricevere consigli personalizzati e un monitoraggio appropriato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.