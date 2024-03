Asteroide Apophis, una collisione tra rocce spaziali potrebbe indirizzarlo verso la Terra?

MeteoWeb

Quando fu scoperto per la prima volta nel 2004, Apophis fu identificato come uno degli asteroidi più pericolosi, in quanto c’era il rischio che potesse colpire la Terra. Ma la valutazione dell’impatto è cambiata nel corso degli anni, dopo che gli astronomi hanno rintracciato Apophis, noto anche come asteroide 99942, e la sua orbita è stata meglio determinata, ed è diventato chiaro che avrebbe mancato il nostro pianeta. Ora, un nuovo studio condotto dall’astronomo Paul Wiegert della Western University ipotizza cosa accadrebbe se l’orbita di Apophis cambiasse dopo una collisione con un altro asteroide.

Lo studio

L’asteroide Apophis, un oggetto near-Earth (NEO) con un diametro stimato di circa 335 metri, è famoso per i suoi prossimi passaggi ravvicinati alla Terra, previsti nel 2029 e nel 2036. Si prevede che passerà in sicurezza entro 37.399 chilometri dalla Terra il 13 aprile 2029. Mentre gli scienziati hanno stabilito da tempo che l’asteroide mancherà la Terra in totale sicurezza in queste occasioni, Wiegert e il collaboratore Benjamin Hyatt dell’Università di Waterloo hanno calcolato con attenzione le traiettorie di tutti gli 1,3 milioni di asteroidi conosciuti nel Sistema Solare per escludere la possibilità che Apophis possa colpire un altro asteroide, reindirizzando la sua traiettoria prevista verso la Terra.

Wiegert e Hyatt hanno analizzato due database indipendenti che catalogano le orbite di asteroidi e comete nel nostro Sistema Solare: uno gestito dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA e l’altro dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Dopo aver vagliato l’elenco degli asteroidi e delle comete le cui orbite si trovano entro 0,001 UA da Apophis, i ricercatori hanno individuato 376 oggetti dal catalogo JPL e 396 da quello dell’ESA; oltre 300 di questi oggetti sono apparsi in entrambi i database.

Le simulazioni delle orbite scelte hanno mostrato che nessuno degli asteroidi o delle comete studiati colpirà direttamente Apophis prima del suo volo vicino alla Terra nell’aprile 2029, il che significa che è improbabile che la sua orbita venga reindirizzata verso il nostro pianeta. I risultati, accettati dalla rivista Planetary Science Journal, sono ora disponibili online.

“Abbiamo calcolato le traiettorie di tutti gli asteroidi conosciuti utilizzando una simulazione computerizzata dettagliata del nostro Sistema Solare ed è stata valutata la possibilità di un evento così improbabile“, ha affermato Wiegert, Professore di fisica e astronomia. “Fortunatamente non sono previste collisioni del genere”.

“Considerando quanto Apophis passerà vicino alla Terra, c’è il rischio che una deviazione dalla sua traiettoria attuale possa avvicinare Apophis a colpirci”, ha detto Hyatt, studente dell’Università di Waterloo che ha collaborato a questa ricerca per due estati. “Ipoteticamente, un altro asteroide in collisione con Apophis potrebbe causare una tale deflessione, motivandoci a studiare questo scenario per quanto improbabile possa essere”.

Apophis, un asteroide non così killer

Wiegert e Hyatt hanno identificato i passaggi più vicini tra gli asteroidi conosciuti e Apophis per il futuro monitoraggio al fine di mantenere la conoscenza della situazione e per perfezionare le loro orbite, ma il rischio complessivo che Apophis entri in collisione con un asteroide noto è praticamente zero.

“L’asteroide Apophis ci ha affascinato sin dalla sua scoperta nel 2004: è stata la prima minaccia credibile da parte di un asteroide al nostro pianeta“, ha affermato Wiegert, membro dell’Institute for Earth and Space Exploration. “Anche ora che sappiamo che è sulla buona strada per mancarci con un margine di sicurezza, gli astronomi rimangono vigili. È l’asteroide che non possiamo smettere di guardare”.

Apophis prende il nome dal serpente demone, che personificava il male e il caos nell’antica mitologia egiziana.

L’incontro con l’asteroide 4544 Xanthus

Wiegert e Hyatt hanno anche scoperto che Apophis passerà a poco più di 500.000km da un altro asteroide chiamato 4544 Xanthus nel dicembre 2026. Sebbene le rocce spaziali non si scontreranno, 4544 Xanthus passerà il punto di intersezione dei due solo quattro ore dopo Apophis. “L’incontro è abbastanza ravvicinato che il materiale che accompagna Xanthus (se presente) potrebbe colpire Apophis”, secondo il nuovo studio. “Ciò potrebbe comportare una perturbazione della sua traiettoria futura che potrebbe influenzare la sua probabilità di impatto con la Terra”.

Tuttavia, come esattamente quel materiale altererebbe l’orbita di Apophis, eventualmente, rimane poco chiaro. Wiegert e Hyatt ipotizzano che qualsiasi particella di polvere espulsa da Xanthus, che è lungo 1,3km, potrebbe colpire Apophis, sebbene solo osservazioni future potrebbero confermare o negare la presenza di materiale nella sua orbita. Mentre le particelle di dimensioni millimetriche non avrebbero un effetto sostanziale sull’orbita di Apophis, anche una particella di dimensioni di un solo centimetro, come i frammenti visti su Bennu, viaggiando ad una velocità di 11 chilometri al secondo potrebbe rilasciare energia “equivalente a 20 candelotti di dinamite”, secondo il nuovo studio.

