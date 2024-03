Gli astronauti Crew-7 oggi tornano sulla Terra, come vedere lo splashdown in diretta

MeteoWeb

I 4 astronauti della missione Crew-7 di SpaceX torneranno sulla Terra oggi, 12 marzo, ed è possibile seguire il rientro in diretta. La capsula Crew Dragon “Endurance” si è sganciata dalla Stazione Spaziale Internazionale ieri, dopo una permanenza di 6 mesi e mezzo nel laboratorio orbitante. Se tutto procederà come previsto, la capsula effettuerà uno splashdown nell’oceano al largo della costa della Florida intorno alle 05:50 ora locale (10:50 ora italiana).

È possibile seguire le attività di rientro e recupero: la copertura della NASA (video in calce) inizierà alle 09:30 ora italiana.

Crew-7, dal lancio al rientro

L’equipaggio Crew-7 è composto dall’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, da Andreas Mogensen dell’Agenzia Spaziale Europea, da Satoshi Furukawa di JAXA e da Konstantin Borisov, cosmonauta dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos.

La missione è stata lanciata verso la ISS con un razzo Falcon 9 di SpaceX il 26 agosto 2023 ed è arrivata al laboratorio orbitante il giorno successivo. Il decollo ha segnato il primo volo spaziale per Moghbeli e Borisov e il secondo per Mogensen e Furukawa.

Il quartetto di Crew-7 ha avuto una breve sovrapposizione con i successori, i 4 astronauti della missione Crew-8, arrivati alla ISS martedì scorso.

Come suggeriscono i nomi di queste missioni, SpaceX ha lanciato 8 voli astronautici operativi verso la ISS per la NASA (più un volo di prova con equipaggio verso il laboratorio orbitante). L’agenzia ha selezionato SpaceX per questo compito nel settembre 2014.

