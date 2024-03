Accerchiato e attaccato dai cinghiali: cane salvato dai Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questo pomeriggio in via Caio Duilio nel quartiere Santa Maria di Catanzaro per salvataggio animale. Il malcapitato è un cane domestico, accerchiato ed attaccato da un branco di cinghiali, poco distante dalla proprietà dove abitualmente vive. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso a raggiungere il cane che veniva tratto in salvo e recuperato. Lo stesso in buono stato di salute, ma con evidenti segni di lotta sul corpo, veniva affidato al legittimo proprietario per le cure del caso.

