Australia: uomo ucciso dal morso di un serpente bruno in un asilo nido

Tragedia in Australia: un uomo è morto a seguito di un morso inflitto da un serpente bruno, classificato come il secondo più velenoso al mondo. La vittima si trovava in un asilo nido e tentava di rimuovere il serpente quando è stato morso dall’animale, noto per la sua velocità e aggressività. I soccorritori accorsi sul posto, nel Queensland, ieri pomeriggio, hanno trovato l’uomo in condizioni critiche. Nonostante sia stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Townsville, purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.

Le morti causate da morsi di serpenti sono eventi rari in Australia, con solo pochi casi letali registrati ogni anno. Tuttavia, l’Australian Institute of Health and Welfare riporta che circa 200 persone vengono ricoverate in ospedale annualmente a causa di morsi di serpenti bruni. Christina Zdenek, dell’Australian Reptile Academy, ha dichiarato che in Australia sono disponibili antiveleni di ottima qualità. In caso di morso, Zdenek consiglia di rimanere fermi e calmi, avvolgendo strettamente l’arto interessato con una benda elastica.

