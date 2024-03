Auto elettriche, il programma di ricarica degli USA è un fallimento: solo 8 stazioni realizzate in tre anni!

MeteoWeb

Il programma di ricarica per le infrastrutture nazionali dei veicoli elettrici (NEVI) degli Stati Uniti d’America, costato 5 miliardi di dollari e approvato nel 2021, ha finora portato alla costruzione di esattamente otto stazioni di ricarica in due anni. È quanto denunciano il presidente della commissione per l’energia e il commercio della Camera, Cathy McMorris Rodgers (R-WA), il presidente della sottocommissione per l’energia, il clima e la sicurezza della rete Jeff Duncan (R-SC) e il presidente della sottocommissione per la supervisione e le indagini Morgan Griffith (R-VA), che hanno inviato una lettera al segretario del Dipartimento dell’Energia Jennifer Granholm e al segretario del Dipartimento dei trasporti Pete Buttigieg in merito al National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) e ai Programmi di sovvenzione discrezionale per le infrastrutture di ricarica e rifornimento.

Nella lettera si legge che “L’Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) ha fornito 5 miliardi di dollari per il programma NEVI Formula (1 miliardo di dollari all’anno dal FY22 al FY26) e un totale di 2,5 miliardi di dollari dal FY22 al FY26 per il programma di sovvenzioni discrezionali CFI. Nonostante i recenti annunci di premiazione, sono stati compiuti pochi progressi nella costruzione dell’infrastruttura per i veicoli elettrici (EV). Il 15 dicembre 2023, il Dipartimento dell’Energia e il Dipartimento dei Trasporti hanno annunciato l’apertura delle prime stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in America finanziate attraverso il programma NEVI Formula: in Ohio e New York. L’annuncio di sole otto stazioni di ricarica arriva più di due anni dopo l’approvazione dell’IIJA. I problemi con questi programmi continuano a crescere: ritardi nella consegna dei caricabatterie, preoccupazioni da parte degli Stati sui requisiti contrattuali del lavoro e sugli standard operativi minimi per i caricabatterie, il fatto che 22 Stati (44%) non hanno emesso sollecitazioni per il finanziamento NEVI e la consegna limitata e discutibile dei premi dal programma di sovvenzioni discrezionali CFI“.

