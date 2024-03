Baltimora, 4 navi cargo militari per trasporto veloce bloccate nel porto: “potrebbe essere un problema enorme”

MeteoWeb

Due navi cargo militari ad alta velocità sono bloccate nel porto di Baltimora a seguito del crollo del Francis Scott Key Bridge, avvenuto il 26 marzo. Il principale porto della costa orientale degli Stati Uniti è paralizzato da diversi giorni poiché il crollo del ponte impedisce il traffico navale in entrata e in uscita lungo il canale del porto. Utilizzando i dati del sistema di identificazione automatica, o AIS, che tracciano le navi commerciali, tre navi portarinfuse, due navi cargo generali, una nave porta veicoli, una nave cisterna e quattro navi Ready Reserve Force (RRF), insieme alla nave portacontainer Dali che ha colpito il ponte, sono bloccate nel porto, secondo il blog gCaptain.

Le tre navi portarinfuse includono:

la JY River battente bandiera liberiana, di proprietà di Jiade International Ship e gestita da Wah Kwong Ship Management Hk di Hong Kong.

La Phatra Naree, battente bandiera tailandese, di proprietà di Precious Stones Shipping Ltd e gestita da Precious Shipping Pcl della Thailandia.

La Klara Oldendorff, battente bandiera portoghese, posseduta e gestita da Oldendorff Carriers Gmbh & Co della Germania.

La una nave porta veicoli è la Carmen battente bandiera svedese, di proprietà di Wall Ro/Ro Ab e gestita da Wallenius Marine Ab della Svezia.

Le navi cargo generali includono la Saimaagracht battente bandiera francese, di proprietà di Rederij Saimaagracht e gestita da Spliethoff’s Bevrachtings Bv dei Paesi Bassi e la Balsa 94 battente bandiera di Panama, di proprietà della Eastern Capital Marine Inc e gestita dalla Hiong Guan Navegacion Co Ltd di Hong Kong.

La nave cisterna è la Palanca Rio, battente bandiera delle Isole Marshall, di proprietà di Minsheng Ruiyang Tianjin Shpg e gestita da Puma Energy Supply & Trading di Singapore.

Le navi della Ready Reserve Force della US Maritime Administration (MARAD) includono:

la Cape Washington, una nave roll-on/roll-off (carico e scarico) di classe Cape W.

La Gary I. Gordon, una nave roll-on/roll-off di classe Gordon.

La SS Antares (T-AKR-294), una nave da carico per il trasporto marittimo veloce di classe Algol.

La SS Denebola (T-AKR-294), un’altra nave da carico per il trasporto marittimo veloce di classe Algol.

Secondo il blog militare The War Zone (TWZ), le navi della classe Algol sono “alcune delle navi cargo più veloci delle loro dimensioni generali in qualsiasi parte del mondo“. Queste navi fanno parte della RRF, un sottoinsieme di navi all’interno della National Defense Reserve Fleet (NDRF) della MARAD che forniscono capacità di trasporto marittimo al Pentagono per i conflitti all’estero.

TWZ ha affermato che il processo di attivazione delle navi RRF richiede dai cinque ai dieci giorni. Le navi vengono gestite con un equipaggio ridotto fino a quando non viene richiesto. Le RRF sono di stanza nei principali porti marittimi degli Stati Uniti.

TWZ ha notato che le navi della classe Algol sono state chiamate in azione più volte negli ultimi tre decenni. “La classe Algol è stata chiamata in causa più volte da quando è entrata in servizio negli Stati Uniti. Solo cinque di queste navi erano responsabili del trasporto del 20% delle merci statunitensi inviate dagli Stati Uniti all’Arabia Saudita durante la prima fase dell’operazione Desert Shield, nell’immediato periodo precedente alla Prima Guerra del Golfo. Le navi avrebbero continuato a consegnare il 13% di tutto il carico arrivato in Arabia Saudita dagli Stati Uniti nel corso del conflitto. Successivamente le forze armate statunitensi hanno utilizzato le Algol per sostenere le operazioni in Somalia e nei Balcani negli anni ’90, nonché le fasi iniziali delle guerre in Afghanistan e Iraq nei primi anni 2000”, viene riportato.

Kristina Wong di Breitbart News ha riferito ieri che “il Dipartimento dei trasporti non dirà quante navi della flotta della Riserva della Difesa Nazionale sono bloccate” nel porto di Baltimora. Wong ha citato John Konrad, CEO di gCaptain, che ha avvertito che le navi RRF bloccate sono un “problema enorme se inizia una guerra [ma] non un grosso problema se i prossimi mesi saranno pacifici”.

