Le batterie della ISS sono cadute sulla Terra, hanno colpito il Golfo del Messico | VIDEO

Le batterie della Stazione Spaziale Internazionale in caduta sulla Terra sono rientrate nell’atmosfera alle 19:29 UTC di ieri, 8 marzo, sopra il Golfo del Messico tra Cancun e Cuba, secondo quanto dichiarato da Jonathan Jonathan McDowell, astronomo e astrofisico presso l’Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics. Prima del rientro, l’esperto aveva anche affermato: “Non bruceranno completamente, circa mezza tonnellata di frammenti probabilmente colpirà la superficie terrestre“.

L’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea aveva previsto che il rientro sarebbe avvenuto alle 19:19 UTC sopra il Pacifico meridionale. È alla fine accaduto sul percorso previsto ma alle 19:29 UTC, sopra il Golfo del Messico tra Cancun e Cuba.

Era impossibile prevedere esattamente quando e dove le batterie avrebbero colpito la Terra, poiché il rientro di questo tipo di detriti spaziali è incontrollato, naturale (senza possibilità di intervento, di direzionare l’oggetto).

The EP-9 equipment pallet reentered at 1929 UTC over the Gulf of Mexico between Cancun and Cuba. This was witih the previous prediction window but a little to the northeast of the 'most likely' part of the path. A couple minutes later reentry and it would have reached Ft Myers

