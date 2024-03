Boom di tumori, l’oncologo: “diagnosi di Kate Middleton fa parte di trend molto preoccupante”

MeteoWeb

In un clamoroso articolo pubblicato sulla CNN che sta destando grande scalpore in tutti i Paesi anglosassoni, il dottor Jalal Baig, medico oncologo di Chicago presso l’ospedale City of Hope e il centro di cure ambulatoriali di Gurnee, sostiene che la diagnosi di Kate Middleton fa parte di una tendenza medica “molto preoccupante“. L’esperto oncologo ha scritto che “la recente rivelazione della diagnosi di cancro della principessa del Galles, che ha 42 anni, ha lasciato scioccati molti osservatori. Come oncologo medico, ho il cuore spezzato, ma difficilmente sorpreso“.

“Il cancro a esordio precoce, che viene definito come un tumore che colpisce gli adulti sotto i 50 anni di età, non è un’anomalia. In realtà, ciò fa parte di una tendenza globale in aumento secondo la quale i pazienti affetti da cancro di nuova diagnosi stanno diventando sempre più giovani. Inoltre, sgonfia il mito secondo cui il cancro è una prerogativa delle persone anziane. Solo durante la scorsa settimana, ho visitato una donna di 37 anni con un cancro al seno che aveva già metastatizzato ai linfonodi, alle ossa, ai polmoni e al fegato. Nella stanza accanto c’era un quarantacinquenne affetto da cancro al colon che si era diffuso così diffusamente in tutto il fegato da riempirsi e ingrossarsi a causa del tumore. Entrambi i pazienti avevano tumori allo stadio IV che possono potenzialmente essere controllati per un tempo limitato ma non sono più curabili“.

“Secondo uno studio del 2023 pubblicato sulla rivista BMJ Oncology, l’incidenza globale del cancro a esordio precoce è aumentata del 79,1% e le morti per cancro a esordio precoce sono aumentate del 27,7% dal 1990 al 2019. Dati più granulari su questo aumento pubblicati lo scorso anno sul Journal of the American Medical Association hanno mostrato che dal 2010 al 2019 negli Stati Uniti il cancro al seno ha rappresentato il maggior numero di casi in questa popolazione più giovane, mentre i tassi di cancro gastrointestinale erano in aumento più veloce. Questo sconcertante aumento dei tumori gastrointestinali da solo cattura le implicazioni e i rischi associati all’anno di nascita di una persona. Come ha detto l’anno scorso al Boston Globe la dottoressa Kimmie Ng, oncologa medica del Dana-Farber Cancer Institute, “le persone nate nel 1990 hanno più del doppio del rischio di contrarre il cancro al colon rispetto a quelle nate nel 1950. E quadruplicano il rischio di contrarre il cancro rettale”. Con l’aumento di questi casi di tumori a esordio precoce, diventa sempre più urgente identificare il motivo per cui si sta verificando questo aumento di tumori tra i giovani e chi è a maggior rischio. Almeno parte della risposta sembra essere trovata nei cambiamenti nell’alimentazione e nello stile di vita avvenuti a metà del secolo scorso“.

“In particolare, i rischi genetici alla base della popolazione non sono cambiati negli ultimi decenni, rafforzando la tesi che l’ambiente e lo stile di vita hanno un ruolo maggiore in questi tumori rispetto ai nostri geni. I colpevoli possono includere alimenti ultraprocessati, bevande zuccherate, carne rossa, fumo, alcol, alterazioni del sonno, obesità e inattività fisica. Da soli e soprattutto insieme, questi fattori possono alterare i processi interni del nostro corpo sconvolgendo il metabolismo e aumentando l’infiammazione. Ulteriori sforzi di ricerca sono in corso per esaminare se i cambiamenti nel microbioma intestinale , i trilioni di microbi che risiedono dentro di noi, stanno aumentando la vulnerabilità del nostro corpo al cancro. Questa comunità di microbi contribuisce in modo cruciale alla salute, influenzando la digestione e il sistema immunitario. Una cattiva alimentazione, un uso eccessivo di antibiotici e di alcuni farmaci possono causare uno sconvolgimento in questo microbioma, che potrebbe quindi svolgere un ruolo nel facilitare il cancro“.

“Poiché il cancro è una malattia che si sviluppa nel corso di decenni man mano che i cambiamenti nel DNA si accumulano e generano tumori, una persona diagnosticata in giovane età potrebbe essere stata esposta a fattori di rischio da piccola o nell’utero. Attualmente la ricerca si concentra anche su questo argomento, con studi che associano un rischio maggiore al parto cesareo nelle donne e a una forma sintetica di progesterone utilizzata per prevenire il travaglio prematuro. Ma come ho riscontrato regolarmente nella mia clinica oncologica, l’obesità e lo stile di vita da soli non possono spiegare la diagnosi di tutti i giovani pazienti. Molti di coloro che sto trattando sono sani, mangiano con giudizio e fanno attività fisica regolarmente. E quindi la causalità delle loro malattie rimane ancora al di fuori della comprensione della scienza. Come mi ha detto il dottor Suneel Kamath, oncologo medico gastrointestinale presso il Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute e membro del recentemente lanciato Centro per il cancro colorettale a esordio giovanile presso la Cleveland Clinic: “La risposta breve è che davvero non lo sappiamo”. L’unica certezza in questo momento, tuttavia, è che la sottodiagnosi di questi tumori a esordio precoce è prevalente e consequenziale. I medici di base devono essere informati sulla crescente presenza di cancro tra i soggetti di età inferiore ai 50 anni e sul perché l’età non dovrebbe essere utilizzata per minimizzare i sintomi che presenta un paziente“.

“D’altro canto, le persone non dovrebbero trascurare i sintomi persistenti di alcun tipo ed essere consapevoli di una storia familiare di cancro. Spesso, i pazienti giovani dovranno difendersi in modo aggressivo da soli poiché possono essere necessari più appuntamenti prima che venga fatta una diagnosi di cancro. E poiché i tumori a esordio precoce vengono spesso diagnosticati in stadi avanzati, un tempo si pensava che fossero biologicamente diversi e più perniciosi rispetto ai loro omologhi più anziani. Spesso questi vengono semplicemente ritrovati tardivamente e metastatizzati a causa di un ritardo nella diagnosi e non per una qualità particolarmente aggressiva. Una volta iniziato il trattamento, la posta in gioco è diversa anche per i soggetti tra i 20, i 30 e i 40 anni. I farmaci antitumorali possono causare problemi cardiovascolari e tumori secondari anni dopo il trattamento. Le pazienti più giovani possono essere incinte all’inizio della terapia o preoccuparsi degli effetti sulla fertilità. Inoltre, ci sono preoccupazioni riguardo al danno cognitivo a lungo termine dopo la chemioterapia, soprattutto quando le persone tornano al lavoro. “È sconcertante parlare alla gente di aver saltato le lezioni per l’università e delle responsabilità genitoriali mentre si fa la chemioterapia”, ha aggiunto Kamath. “Queste persone non dovrebbero occuparsi di questo”. Questo fenomeno inquietante nella cura del cancro richiederà un raddoppio dei nostri sforzi collettivi per finanziamenti, ulteriore ricerca, campagne educative e revisione delle linee guida sullo screening. Gran parte di questo è già in movimento. Con una mossa degna di nota, la US Preventive Services Task Force , un gruppo volontario di esperti nella prevenzione delle malattie, ora raccomanda che lo screening del cancro del colon-retto inizi all’età di 45 anni per le persone a rischio medio di malattia. Anche se sono stati compiuti notevoli progressi negli esiti del cancro, non è possibile dichiarare progressi reali se alcuni gruppi di età restano indietro in modo preoccupante. La rivelazione pubblica del suo cancro da parte della Principessa del Galles è un promemoria del lavoro ancora da fare“.

