Brasile, edificio avvolto da incendio a Recife | VIDEO

I vigili del fuoco stanno lottando contro un grande incendio in Brasile, divampato in una struttura vicino alle strade Real da Torre e Padre Anchieta a Recife, nello Stato di Pernambuco. Le fiamme stanno divorando un edificio in costruzione, con segnalazioni di detriti caduti sulle strade. A titolo precauzionale le autorità hanno interrotto la fornitura elettrica ed evacuato diversi edifici nelle aree adiacenti. Non ci sono al momento segnalazioni di vittime. La causa dell’incendio non è al momento nota.

