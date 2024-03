Brillamento a sorpresa dalla macchia solare AR3599: blackout radio sulla Terra, domani possibile arrivo della CME

MeteoWeb

La macchia solare relativamente piccola AR3599 ha generato diversi brillamenti solari, ma ha sorpreso tutti domenica scorsa, scatenando un flare classe M7.4, alle 13:13 ora italiana. Il brillamento è stato anche accompagnato da un’espulsione di massa coronale (CME), cioè una grande emissione di plasma e campo magnetico dal Sole. La CME sta viaggiando nello Spazio a circa 750 km/s, secondo SpaceWeather.com, ma per la delusione dei cacciatori di aurore, si prevede che passerà oltre il nostro pianeta. Tuttavia, è possibile un “colpo di striscio”, come suggerito da un modello della NASA, che potrebbe scatenare lievi tempeste geomagnetiche di classe G1 domani, 13 marzo.

Solo 8 minuti dopo il brillamento solare, si è verificato un esteso blackout radio in tutta l’Africa e nell’Atlantico meridionale (mappa in alto). Secondo SpaceWeather.com, i radioamatori potrebbero aver subito la perdita di segnale fino a 30 minuti dopo il brillamento. Blackout come questo sono comuni dopo che si verificano potenti brillamenti solari, poiché rilasciano un forte impulso di raggi X e radiazioni ultraviolette estreme che viaggiano verso la Terra alla velocità della luce. Quando la radiazione colpisce l’atmosfera terrestre, ionizza lo strato superiore noto come termosfera, causando blackout radio a onde corte nella porzione della Terra di fronte al Sole al momento dell’eruzione.

Cosa sono i brillamenti solari?

I brillamenti solari sono scatenati quando l’energia magnetica si accumula nell’atmosfera del Sole e viene rilasciata in una vigorosa esplosione di radiazione elettromagnetica. Sono categorizzati per dimensioni in gruppi di lettere, con la classe X che è la più potente. Ci sono poi i brillamenti di classe M che sono 10 volte più piccoli dei brillamenti di classe X, seguiti dai brillamenti di classe C, B e infine, quelli di classe A che sono troppo deboli per influenzare significativamente la Terra. All’interno di ogni classe, numeri da 1 a 10 (e oltre, per i brillamenti di classe X) indicano la forza relativa di un brillamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.