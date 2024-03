Caccia F-16 si schianta nelle acque dell’Egeo

MeteoWeb

Un cacciabombardiere F-16 dell’Aeronautica greca è precipitato in mare al largo della piccola isola di Psathoura, nell’Egeo settentrionale. Lo riporta Kathimerini. Il pilota è riuscito a evacuare l’aereo monoposto utilizzando il sistema di espulsione. È stato localizzato e prelevato da un elicottero Super Puma e viene trasferito in ospedale. L’incidente è avvenuto durante un volo di addestramento, ha riferito l’Aeronautica Militare greca in un comunicato citato da Kathimerini.

