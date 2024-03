Calciatore collassa in campo: “Il suo cuore si è fermato per oltre un’ora”

MeteoWeb

Nel cuore del fervore della competizione calcistica egiziana, un evento tragico ha scosso il Modern Future FC e l’intera comunità sportiva nazionale. Ahmed Refaat, un pilastro nella squadra nazionale egiziana e nel Modern Future FC, è stato improvvisamente colpito da un arresto cardiaco durante una partita del massimo campionato nazionale.

Dramma in campo

Il 7 marzo, mentre il Modern Future FC affrontava l’Al Ittihad, un evento sconcertante ha sconvolto giocatori, tifosi e spettatori. Nel 88º minuto di gioco, Refaat, subentrato nella seconda metà della partita, è crollato a metà campo, privo di sensi. L’immagine di un atleta così robusto e dinamico inerme sul terreno ha scosso il pubblico e i giocatori, mentre l’angoscia si diffondeva nello stadio.

I tifosi, prima eccitati dall’intensa competizione sul campo, sono stati improvvisamente gettati nell’angoscia mentre gli occhi erano puntati su di lui. Il silenzio ha avvolto lo stadio, interrotto solo dai sussurri preoccupati e dalle grida dei giocatori che si precipitavano ad aiutare il loro compagno.

Corsa contro il tempo

Immediatamente, i giocatori di entrambe le squadre hanno reagito con prontezza, cercando di stabilizzare Refaat e richiamando l’attenzione dello staff medico. Il campo da gioco è diventato il palcoscenico di un dramma, con medici e soccorritori che hanno lottato per rianimare il giocatore in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi eroici, l’arresto cardiaco di Refaat è durato oltre un’ora, una prova della determinazione del personale medico e della sua lotta per la vita.

I medici hanno lavorato freneticamente, praticando manovre di rianimazione cardiopolmonare mentre la folla trattenuta il fiato, sperando in un miracolo. Ogni secondo è sembrato un’eternità, con l’angoscia che si insinuava sempre di più tra i presenti. La tensione nell’aria era palpabile, con il destino di Refaat appeso a un filo sottile.

L’incognita angosciante

Dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale, Refaat è stato posto sotto cure intensive, mentre l’intera nazione pregava per il suo recupero. Il Modern Future FC ha condiviso aggiornamenti costanti sulla situazione del giocatore, alimentando una marea di preghiere e sostegno da parte dei tifosi e della comunità calcistica.

“Il giocatore ha subito un arresto cardiaco per più di un’ora, nonostante tutti i tentativi di rianimazione da parte dello staff medico, la situazione è poi migliorata dal punto di vista medico e il suo battito cardiaco ha ripreso a battere“, ha scritto il club in un comunicato ufficiale.

Le ore successive sono state un’agonia di incertezza e apprensione. Le notizie filtrate dall’ospedale sono state scarse e vaghe, lasciando spazio a congetture e speranze spezzate.

Il battito ritrovato

Nonostante la gravità della situazione, c’è stato un momento di sollievo quando è stato annunciato che il cuore di Refaat aveva ripreso a battere. Tuttavia, la sua condizione rimane instabile, con il giocatore ancora ricoverato in terapia intensiva e sotto osservazione medica costante. L’incertezza e l’angoscia continuano a permeare l’atmosfera, mentre la nazione si aggrappa alla speranza di un completo recupero.

Le notizie del battito cardiaco ripreso hanno suscitato un’ondata di sollievo e gratitudine in tutto il paese. Era come se un fardello collettivo si fosse sollevato, lasciando spazio a un barlume di speranza nel buio. Eppure, la lotta di Refaat è lontana dall’essere finita, e la strada verso il pieno recupero è ancora lunga e incerta.

