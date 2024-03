Si accende il caldo rovente in Africa: battuti migliaia di record, situazione estrema | DATI

MeteoWeb

La fascia sub-sahariana in binizia a riscaldarsi e i record di temperatura cadono già a migliaia. In questo periodo dell’anno, il sole comincia raggiungere lo “Zenit”, ossia i raggi solari cadono perpendicolari sull’orizzonte durante le ore centrali del giorno, a ridosso dell’Africa equatoriale, determinando l’inizio della stagione calda tra l’Africa equatoriale e la vasta regione semi-desertica del Sahel. La presenza di masse d’aria molto secche nei bassi strati, unita all’intenso soleggiamento diurno, sta favorendo un forte riscaldamento, provocando temperature eccezionalmente calde.

Lunedì 11 marzo è stata una giornata storica, con migliaia di record di temperatura per marzo battuti – anche con margini enormi – in quasi tutti i Paesi, da nord a sud, da ovest a est, con picchi di +47°C e anomalie fino a ben +15°C rispetto alla media. Il climatologo Maximiliano Herrera ha segnalato, in particolare, +47,2°C a Vioolsdrif, +45,6°C ad Augrabies, +43,2°C a Twee Rivieren, tutte località in Sud Africa. Sono stati registrati anche picchi di +45,5°C in Camerun, +45°C in Niger e Ciad. “Non è mai successa una cosa simile in nessuna parte del mondo nella storia climatica”, ha scritto sui social Herrera, segnalando le migliaia di record di caldo stracciati in Africa. I +47,2°C registrati a Vioolsdrif rappresentano il secondo giorno più caldo mai registrato a marzo in tutta l’Africa.

L’11 marzo è stato il giorno/notte più caldo mai registrato anche nelle isole di entrambi gli oceani dalle Comore (+36°C) e Agalega e isola di Ascensione (temperatura minima di +27,5°C).

Caldo estremo anche il 12 marzo

Anche il 12 marzo, è stata una giornata di caldo bollente in Africa (anche se meno rispetto al giorno precedente), con picchi di +45°C. Le Comore hanno battuto ancora una volta il proprio record nazionale di caldo per ogni mese registrando punte di +36,2°C. Incredibile anche il record mensile di +42,5°C stabilito a Umtata in Sudafrica (2° giorno più caldo di sempre).

È stata anche la notte di marzo più calda mai registrata in Burkina Faso, con ben +30,3°C a Gaoua e +30,1°C a Pô.

Super caldo anche nei giorni successivi

Anche il 13 marzo è stata una giornata di caldo straordinario in Africa, con ancora migliaia di record battuti in tutto il continente. Per il Congo è stata la giornata più calda di sempre: spiccano i +39,6°C registrati a Impfondo, ma anche +38°C a Gamboma e Makoua. Ma i nuovi primati sono tantissimi, tanto che ben 94 Paesi hanno battuto record in poche ore.

Per il Benin, è stata la notte più calda di sempre con una temperatura minima di +31,3°C a Kandi. Notte più calda anche a Mombasa, in Kenya, per una temperatura minima di +27,6°C.

Anche il 14 marzo è stata una giornata dal caldo incredibile. Eccezionale la temperatura minima di +34,6°C registrata a Dosso, in Niger. Si tratta della seconda notte più calda mai registrata a marzo in Africa, 3 giorni dopo il secondo giorno più caldo mai registrato ed è anche la minima più alta in Niger a marzo.

Herrera segnala anche una temperatura minima di +28,5°C sull’isola Europa, nel canale del Mozambico, che stabilisce un record di temperatura a marzo.

